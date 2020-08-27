Артета прокомментировал новость о том, что Месси может перейти в клуб АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал новость о том, что игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси может перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Goal.

«Если он переедет в Англию, мы все будем наслаждаться этим. Возможный переход Месси в клуб АПЛ — это хорошо для футбола. Хочется, чтобы в твоей лиге выступали лучшие игроки», — сказал Артета.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Ранее «ПСЖ» провел встречу с окружением Месси.