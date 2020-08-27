Стала известна сумма потенциального трансфера Месси в «Ман Сити»

Стала известна сумма потенциального трансфера нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «горожанам» придется выложить за трехлетний контракт 33-летнего южноамериканца £500 млн.

Отмечается, что в руководстве сине-гранатовых готовы отпустить Месси за £200 млн. Также вице-чемпионам Англии предстоит взять на себя заработную плату в размере £100 млн за год.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о дебюте казахского полузащитника Бактиера Зайнутдинова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».