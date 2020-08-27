Кучеров признан первой звездой матча «Бостон» — «Тампа»

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз», сообщается на официальном сайте турнира.

Третья встреча серии второго раунда Кубка Стэнли, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 7:1 в пользу «молний». Российский нападающий забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Вторым стал форвард «Тампы» Алекс Киллорн. В его активе три (2+1) очка.

Третьей звездой признан российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству голов в Кубке Стэнли.