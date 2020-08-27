Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Бостон»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла разгромное поражение «Бостон Брюинз» в третьем матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 7:1. В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн, также отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Михаил Сергачев, Брейден Пойнт и Никита Кучеров. У проигравшей команды шайбу забросил Брэд Маршан.
Также в активе Кучерова три голевые передачи, Сергачев дважды выступил в роли ассистента. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска.
«Тампа» вышла вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 29 августа.
Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству голов в Кубке Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восток. 1/2 финала. 3-й матч
«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)
0:1 — Палат (Сергачев, Кучеров) — 12:46 (5x4)
0:2 — Гурд (Коулман, Чернак) — 13:01
0:3 — Сергачев (Кучеров, Пойнт) — 22:14 (5x4)
1:3 — Маршан (Крюг, Пастрняк) — 24:56 (5x4)
1:4 — Киллорн (Палат, Кучеров) — 28:35 (5x4)
1:5 — Пойнт (Киллорн, Сергачев) — 35:23
1:6 — Киллорн (Гурд, Богосян) — 38:01
1:7 — Кучеров (Пойнт) — 43:58