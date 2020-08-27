Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству голов в Кубке Стэнли

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил клубный рекорд по количеству голов в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз» россиянин забросил шайбу в начале третьего периода. Всего в карьере нападающего 33 гола во встреча на вылет.

Кучеров повторил рекорд канадского нападающего «молний» Мартена Сен-Луи.

Всего в карьере россиянина 76 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 75 (33+42) очков.

Ранее сообщалось, что российский форвард оформил ассистентский хет-трик в третьем матче серии с «Бостоном».