Кучеров оформил ассистентский хет-трик в третьем матче серии с «Бостоном»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».
В первом периоде встречи нападающий, а также защитник Михаил Сергачев ассистировали чешскому форварду Ондрю Палату. Во втором периоде Кучеров отдал голевую передачу соотечественнику, а спустя шесть минут помог организовать гол Алексу Киллорну.
После 30 минут матча «молнии» ведут в счете — 4:1.
Ранее сообщалось, что Сергачев забросил первую шайбу в текущем плей-офф НХЛ.