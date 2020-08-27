Кучеров оформил ассистентский хет-трик в третьем матче серии с «Бостоном»

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Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

В первом периоде встречи нападающий, а также защитник Михаил Сергачев ассистировали чешскому форварду Ондрю Палату. Во втором периоде Кучеров отдал голевую передачу соотечественнику, а спустя шесть минут помог организовать гол Алексу Киллорну.

После 30 минут матча «молнии» ведут в счете — 4:1.

Ранее сообщалось, что Сергачев забросил первую шайбу в текущем плей-офф НХЛ.