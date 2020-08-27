Загитова сыграет саму себя в японском фильме

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в съемках японской версии фильма «История Пальмы». Об этом сообщил режиссер картины Александр Домогаров-младший.

Он заявил, что японским продюсерам понравился сценарий киноленты.

«Японцы хорошо знают собственный рынок. Алина там очень популярна, она появится в фильме со своей собакой Масару», — приводит слова Домогарова-младшего Sputnik.

Российская версия фильма без Загитовой выйдет в прокат осенью. Японскую картину планируют выпустить в 2021 году.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова определится с участием в Кубке России после контрольных прокатов.