Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) перенесла все матчи дня из-за бойкота игроков, сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

Баскетболисты приняли решение не выходить на матчи в знак протеста против насилия со стороны полицейских по отношению к темнокожим.

23 августа в американском городе Кенош полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» не выйдут на пятый матч серии.

