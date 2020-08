Леброн Джеймс поддержал бойкот в НБА из-за стрельбы полицейских в темнокожего

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал бойкот плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в знак протеста против насилия со стороны полицейских.

«Да пошло оно все! Мы требуем изменений. Надоело», — написал Джеймс в Twitter.

23 августа в американском городе Кенош полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами.

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» бойкотировал пятую игру серии плей-офф НБА против «Орландо Мэджик».

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT