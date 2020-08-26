Газизов: надеемся, Кокорин сыграет в следующем туре

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что новичок команды Александр Кокорин имеет шансы выйти на поле в матче против тульского «Арсенала», передает «СЭ».

Кокорин перешел в московский клуб летом, но пока не принимал участия в играх из-за травмы.

«Мы ждем Александра на поле. Он уже бегает. Надеюсь в матче с «Арсеналом» он порадует болельщиков», — сказал Газизов.

Красно-белые сыграют с туляками 29 августа.



Ранее Геннадий Орлов поделился мнением о Кокорине.