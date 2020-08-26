«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
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«Краснодар» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе «быков» точным ударом отметился Вандерсон. За «армейцев» отличился Константин Кучаев.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат России. 5-й тур
«Краснодар» — ЦСКА — 1:1
Голы: 0:1 — Кучаев, 28; 1:1 — Вандерсон, 80.
Ранее «Рубин» разгромил «Уфу» в матче РПЛ.