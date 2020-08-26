Российский игрок клуба «Сент-Луис» Тарасенко перенесет операцию на плече
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Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко на следующей неделе перенесет операцию на плече. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Дуг Армстронг в Twitter команды.
Повторно его состояние будет оценено через пять месяцев.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин провел четыре матча.
Ранее Тарасенко пропустил матч «Сент-Луиса» с «Ванкувером» из-за состояния здоровья.