Футболисты «Локомотива» поддержали Баринова перед игрой с «Ахматом»
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Футболисты московского «Локомотива» поддержали Дмитрия Баринова перед игрой с грозненским «Ахматом».
Напомним, игрок получил травму крестообразных связок в матче против столичного «Спартака».
«Железнодорожники» вышли на поле в футболках с надписью «Дима, ты не просто паровоз — ты настоящий бронепоезд! Здоровья тебе, мужчина».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Локомотив» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч РПЛ.
Сумасшедшая поддержка. Игроки «Локо» вышли на матч в футболках с посланием Баринову— Матч ТВ (@MatchTV) August 26, 2020
Дмитрий, здоровья ✊https://t.co/NIY6U3Rv46 pic.twitter.com/IZs0GDZt5Y