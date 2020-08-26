Футболисты «Локомотива» поддержали Баринова перед игрой с «Ахматом»

Футболисты московского «Локомотива» поддержали Дмитрия Баринова перед игрой с грозненским «Ахматом».

Напомним, игрок получил травму крестообразных связок в матче против столичного «Спартака».

«Железнодорожники» вышли на поле в футболках с надписью «Дима, ты не просто паровоз — ты настоящий бронепоезд! Здоровья тебе, мужчина».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.



Ранее «Локомотив» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч РПЛ.