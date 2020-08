Фердинанд сообщил о том, что «Челси» заинтересован в услугах Месси

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил в Twitter о том, что лондонский «Челси» заинтересован в услугах Лионеля Месси.

Фердинанд отметил, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в переходе аргентинца.

Форвард выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что игрок решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.



Ранее «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с отцом Месси.

Just heard Frank Lampard is now in for #messi

Some window this if Lamps pulls this off !!