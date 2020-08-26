Фердинанд сообщил о том, что «Челси» заинтересован в услугах Месси
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил в Twitter о том, что лондонский «Челси» заинтересован в услугах Лионеля Месси.
Фердинанд отметил, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в переходе аргентинца.
Форвард выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что игрок решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Ранее «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с отцом Месси.
Just heard Frank Lampard is now in for #messi— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 25, 2020
Some window this if Lamps pulls this off !!