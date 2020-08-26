СМИ: «Манчестер Сити» предложил Месси необычный контракт

Английский «Манчестер Сити» предложил Лионелю Месси долгосрочный контракт, передает ESPN.

Интересно, что в соглашение может быть включен пункт, по которому форвард будет обязан перейти в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

«Горожане» также собираются дать аргентинцу возможность представлять City Football Group в качестве посла.

«Сити» хочет взять игрока бесплатно, чтобы не нарушать финансовый Fair Play.



Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» не рассматривают вариант с уходом Месси.