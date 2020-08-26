СМИ: «Манчестер Сити» предложил Месси необычный контракт
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Английский «Манчестер Сити» предложил Лионелю Месси долгосрочный контракт, передает ESPN.
Интересно, что в соглашение может быть включен пункт, по которому форвард будет обязан перейти в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».
«Горожане» также собираются дать аргентинцу возможность представлять City Football Group в качестве посла.
«Сити» хочет взять игрока бесплатно, чтобы не нарушать финансовый Fair Play.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» не рассматривают вариант с уходом Месси.