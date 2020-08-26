Месси может отправить повторный факс руководству «Барселоны»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси готов отправить руководству каталонской команды повторный факс с требованием о трансфере.

Об этом информирует журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем Twitter.

Форвард намерен так сделать в том случае, если руководство «Барселоны» будет упорствовать в желании сохранить игрока и откажется отпускать его бесплатно. 25 августа Месси уже проинформировал клуб о желании покинуть команду в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что известна позиция игроков «Барселоны» по Месси.