Месси может отправить повторный факс руководству «Барселоны»
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Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси готов отправить руководству каталонской команды повторный факс с требованием о трансфере.
Об этом информирует журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем Twitter.
Форвард намерен так сделать в том случае, если руководство «Барселоны» будет упорствовать в желании сохранить игрока и откажется отпускать его бесплатно. 25 августа Месси уже проинформировал клуб о желании покинуть команду в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что известна позиция игроков «Барселоны» по Месси.