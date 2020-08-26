Марадона может возглавить клуб из чемпионата Испании

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может продолжить карьеру в Испании.

По информации Fichajes, в услугах легенды мирового футбола заинтересован «Эльче», который в предстоящем сезоне выступит в высшем дивизионе страны — Примере. Клуб уже отправил в отставку наставника команды Рохо Мартина и планирует заменить его Марадоной.

Предполагается, что окончательное решение по возможному приглашению аргентинца будет принимать крупнейший акционер «Эльче» Кристиан Брагарник.

Ранее врач Марадоны рассказал, что Диего испытывает проблемы с алкоголем.