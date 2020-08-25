Генеральный директор «Спартака» Газизов высказался о невызове Соболева в сборную

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о невызове Александра Соболева в сборную России, передает «Чемпионат.com».

Наставник национальной команды Станислав Черчесов объяснил данное решение тем, что у нападающего конфликт с футболистом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — сказал Газизов.



Ранее Черчесов объявил состав сборной России на Лигу наций.