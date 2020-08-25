Задержанный за подделку документов Роналдиньо освобожден в Парагвае

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис освобождены из-под домашнего, сообщает газета ABC Color.

Такое решение принял парагвайский судья Густаво Амарилья. Согласно решению суда, Роналдиньо и его брат смогут вернуться в Бразилию. При этом де Ассис приговорен к двум годам условно, также оба должны выплатить совокупный штраф в размере $200 тыс.

Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как приехали в Парагвай по фальшивым документам.

Ранее сообщалось, что капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр выпущен из-под стражи.