Задержанный за подделку документов Роналдиньо освобожден в Парагвае
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис освобождены из-под домашнего, сообщает газета ABC Color.
Такое решение принял парагвайский судья Густаво Амарилья. Согласно решению суда, Роналдиньо и его брат смогут вернуться в Бразилию. При этом де Ассис приговорен к двум годам условно, также оба должны выплатить совокупный штраф в размере $200 тыс.
Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как приехали в Парагвай по фальшивым документам.
Ранее сообщалось, что капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр выпущен из-под стражи.