Московский «Спартак» получил дисциплинарное наказание из-за расистских скандирований в адрес вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. Об этом сообщает «СЭ».

Фанаты красно-белых в начале второго тайма организованно оскорбляли на почве расовой нетерпимости 33-летнего голкипера, вследствие чего Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение на один матч закрыть доступ к северной трибуне стадиона «Открытие Арена», на которой располагаются активные болельщики.

Напомним, что следующий домашний матч подопечные Доменико Тедеско проведут в субботу, 29 августа, против тульского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что бирмингемская «Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику мадридского «Атлетико» и сборной Англии Кирану Триппьеру.