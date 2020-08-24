Жиго опроверг слухи об уходе из «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго опроверг слухи об уходе из команды. Об этом сообщает «СЭ».

«Сегодня я здесь, и я играю», — сказал француз. Также футболист поздравил фанатов с победой в московском дерби.

Напомним, что подопечные Доменико Тедеско обыграли «Локомотив» на стадионе «Открытие Арена» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал на тему ухода полузащитника Алексея Миранчука в нынешнее трансферное окно.