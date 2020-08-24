Хавбек «Спартака» Тиль не перейдет в «ПСВ» на правах аренды

Хавбек московского «Спартака» Гус Тиль не перейдет в «ПСВ» на правах аренды. Об этом сообщает Ed.nl.

По информации источника, нидерландский клуб запрашивал у красно-белых информацию о полузащитнике с целью подписания арендного соглашения, однако в настоящее время стороны далеки от консенсуса.

У футболиста помимо «ПСВ» есть еще несколько вариантов продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго опроверг слухи об уходе из команды.