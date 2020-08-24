ЦСКА близок к покупке полузащитника «Херенвена» Эджуке

Столичный ЦСКА близок к покупке полузащитника «Херенвена» Чидеры Эджуке. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, сторонам осталось уладить некоторые детали. Армейцы выплатят нидерландскому клубу порядка €12 млн.

В прошедшем сезоне Эредивизи Эджуке провел 25 матчей, забил девять мячей и оформил четыре результативные передачи.

В настоящее время подопечные Виктора Гончаренко с шестью очками идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поддержал травмировавшегося в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Баринова.