Мостовой остался недоволен игрой «Спартака» в матче против «Локомотива»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой остался недоволен игрой московского «Спартака» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, красно-белые заиграли только после того, как в составе «железнодорожников» травмировались Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

«Уже никто не вспоминает, какое место занял «Спартак» в том сезоне. Еще несколько удачных игр, и все начнут говорить, что все здорово, а Тедеско молодец», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков жестко раскритиковал «Уфу» за желание сняться с розыгрыша РПЛ.