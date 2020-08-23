Джикия — об интересе «Наполи»: сейчас я не думаю об уходе из «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что им интересуется итальянский «Наполи», передает «Чемпионат.com».

«Наполи»? Я также читаю прессу, как и вы. Мне никто не звонил, никто не подписывался в Instagram. Сейчас я не думаю об уходе из «Спартака», я счастлив здесь», — сказал Джикия.

Напомним, защитник выступает за красно-былых с 2017 года.



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