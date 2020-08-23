Поветкин прокомментировал победу над Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над британцем Дилланом Уайтом в бою за временный чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, он готовился на тренировках к возможному нокдауну, поэтому не потерял концентрацию во время поединка, в ходе которого дважды оказывался на настиле.

Россиянин заявил, что левый апперкот, принесший победу в этом бою, являлся лучшим ударом за всю его профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поздравил Вадима Немкова с завоеванием пояса Bellator.