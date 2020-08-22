Гендиректор «Рубина» прокомментировал новость о том, что клуб интересуется Кутеповым

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новость о том, что клуб интересуется игроком московского «Спартака» Ильей Кутеповым, передает «Чемпионат.com».

«Наш клуб не интересуется Ильей Кутеповым», — сказал Сайманов.

Напомним, защитник является воспитанником красно-белых.

Ранее сообщалось о том, что Кутепов может продолжить карьеру в Турции.