Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Тамбов»

Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Азмун, Дриусси, Малком, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Дзюба.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Обухов, Костюков, Карапетян, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин.

Встреча начнется 22 августа в 18.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.



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