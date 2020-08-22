Ракитич прыгнул в бассейн, праздную победу «Севильи» в Лиге Европы

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Хорватии эмоционально отпраздновал победу своего бывшего клуба («Севильи») в финале Лиги Европы против миланского «Интера». Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Футболист вышел по видеосвязи в эфир одного из местных телеканалов, после чего в прямом эфире прыгнул в бассейн, находясь в одежде.

Напомним, что Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год и в своем заключительном сезоне добился победы в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе с поста наставника сборной Нидерландов.