Ракитич прыгнул в бассейн, праздную победу «Севильи» в Лиге Европы
Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Хорватии эмоционально отпраздновал победу своего бывшего клуба («Севильи») в финале Лиги Европы против миланского «Интера». Об этом сообщает El Chiringuito TV.
Футболист вышел по видеосвязи в эфир одного из местных телеканалов, после чего в прямом эфире прыгнул в бассейн, находясь в одежде.
Напомним, что Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год и в своем заключительном сезоне добился победы в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе с поста наставника сборной Нидерландов.
��¡OJO A LA IMAGEN!��@ivanrakitic, jugador del BARÇA, se tira a la PISCINA con ROPA para CELEBRAR la SEXTA #UEL del @SevillaFC.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2020
¿VOLVERÁ al PIZJUÁN? pic.twitter.com/HRQJktXlgh