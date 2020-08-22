Хесус Навас назвал «Севилью» величественным клубом

Капитан «Севильи» Хесус рассказал о своих ощущениях после победы в финале Лиги Европы над «Интером». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, андалусийская команда полностью заслужила право поднять почетный кубок над головой благодаря тяжелой работе и невероятной поддержке фанатов.

Навас отметил, что с каждым днем его клуб становится все более величественным, так как футболисты под руководством Хулена Лопетеги смогли преодолеть трудности нынешнего сезона и добиться успеха.

Ранее сообщалось, что президент миланского «Интера» Стивен Чжан высказался после поражения в финале Лиги Европы от андалусийской «Севильи».