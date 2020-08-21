Покер Гурьянова помог «Далласу» выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Даллас Старз» обыграл «Калгари Флэймс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой номинальных гостей со счетом 3:7.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен, Радек Факса, Джо Павелски и Деним Гурьянов, четырежды поразивший ворота оппонентов.

У проигравшей команды отличились Эндрю Манджапане, Джонни Гудро и Расмус Андерсен.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2:4 в пользу «звездных».

Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Айлендерс» в пятом матче серии Кубка Стэнли.