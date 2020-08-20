Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия стал футболистом «Боавишты»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Хави Гарсия стал футболистом «Боавишты». Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Это очень счастливый день! Теперь я буду представлять такой сильный клуб с чемпионской историей, как «Боавишта», — написал игрок.

Напомним, что предыдущим клубом в карьере 33-летнего испанца был андалусийский «Бетис».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Гарсия провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.

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