Ди Мария признан лучшим игроком матча «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария признан лучшим игроком матча против «РБ Лейпциг» в рамках полуфинального противостояния Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

32-летний вингер смог записать на свой лицевой счет две результативные передачи, тем самым доведя их общее число до 27. За всю историю турнира большего количества смогли добиться лишь форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси (38 и 33 соответственно).

Отметим, что соперником парижан в финале станет победитель пары «Бавария» — «Лион».

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