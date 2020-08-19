Хавбек «Зенита» Малком поделился ожиданиями от игры с ЦСКА

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком поделился ожиданиями от игры с московским ЦСКА в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, игра против команды Виктора Гончаренко будет определяющей в борьбе за лидирующие позиции в турнирной таблице.

«Я хочу оформить дубль, сделаю для этого все возможное. Но если вместо меня это сделает кто-либо другой, и мы победим — я буду счастлив. Это самое важное.

ЦСКА — прямой конкурент, у них тоже в активе шесть очков. А чтобы взять золото, нужно обыгрывать команды из верхней части таблицы», — сказала южноамериканец.

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