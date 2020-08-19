Тухель назвал ключевой фактор, позволивший «ПСЖ» выйти в финал ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу своего клуба в полуфинале Лиги чемпионов над «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, важнейшим элементом успеха в борьбе за выход в финал стала надежная защита действующих чемпионов Франции.

«Я ни на секунду не был спокоен, но то, как мы оборонялись, — это самое главное. Мы нашли оптимальное сочетание решительности, силы и духа.

Мы остались верну своему стилю. Да, мы подстраиваемся под наших соперников, но не так сильно, как могли бы», — сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что хавбек «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария признан лучшим игроком матча против «РБ Лейпциг»