Виталий Кличко поддержал протесты в Белоруссии

Экс-чемпион мира по боксу, ныне занимающий пост мэра Киева Виталий Кличко поддержал акции протеста, проходящие в Белоруссии.

Кличко выложил в Instagram фотографию Киевской городской администрации, над входом в которую повесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против действующей власти. Помимо этого, мэр украинской столицы добавил к публикации хэштег #жывебеларусь.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами.

Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее форвард ЦСКА отказал сборной Белоруссии из-за Лукашенко.