«Спартак» отреагировал на жалобу РФС из-за высказываний Федуна

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решении Российского футбольного союза (РФС) обратиться в комитет по этике по поводу высказываний владельца красно-белых Леонида Федуна в адрес арбитров, сообщает РИА «Новости».

Клуб поблагодарил организацию за работу по улучшению качества работы судей.

«Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей «Спартака» относительно работы судей. Мы за честный футбол», — приводит слова Газизова пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Федун требовал от главы РФС Александра Дюкова уволить руководителя проекта системы видеопомощи рефери (VAR) в России.