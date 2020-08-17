«Локомотив» объявил о переходе форварда «Бордо» Камано
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Московский «Локомотив» объявил о переходе крайнего нападающего «Бордо» Франсуа Камано, сообщает официальный сайт «железнодорожников».
Футболист, который родом из Гвинеи, заключил долгосрочное соглашение со столичным клубом. При этом детали трансфера не известны.
СМИ информировали, что «железнодорожники» заплатили за форварда €5,5 млн.
Ранее сообщалось, что известны финансовые подробности возможного перехода Миранчука в «Аталанту».