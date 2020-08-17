Прокуратура Норвегии предъявила олимпийскому чемпиону Нортугу три обвинения

Прокуратура Норвегии предъявила двукратному олимпийскому чемпиону Петтеру Нортугу три обвинения, сообщает VG.

Лыжник обвинен в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, превышении скорости и хранении наркотиков.

Спортсмен был остановлен полицейскими за то, что превысил скорость, однако потом выяснилось, что в его крови был кокаин. Также наркотическое средство было обнаружено дома у Нортуга.

Нортуг – двукратный олимпийский чемпион 2010 года, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион признался в употреблении наркотиков.