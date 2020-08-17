Звезда японского тенниса заразился коронавирусом

Экс-четвертая ракетка мира Кей Нисикори заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом японский теннисист сообщил в своем официальном приложении. 30-летний спортсмен, который в настоящий момент находится в США, сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего пропустит предстоящий турнир серии «Мастерс» в Цинциннати.

Нисикори не выступал на официальных соревнованиях с октября прошлого года, проходя реабилитацию после травмы руки.

Ранее сообщалось, что Симона Халеп выиграла турнир в Праге.