В «Барселоне» сообщили об увольнении Сетьена

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен отправлен в отставку.

Об этом сообщил президент каталонцев Жозеп Бартомеу.

«Сетьен уволен», – цитирует функционера Tiempo de Juego.

61-летний специалист возглавил сине-гранатовых по ходу сезона и не сумел привести команду к победе ни в одном из турниров. Также недовольство тренером неоднократно выражали как футболисты, так и болельщики «Барсы». В последнем матче «блауграна» проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8.

Ранее «Барселона» опровергла информацию о желании Лионеля Месси уйти из клуба.