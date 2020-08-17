Игроки «Барселоны» хотят проведения досрочных президентских выборов

Группа влиятельных игроков «Барселоны» убеждена в необходимости кардинальных изменений в руководящем составе клуба.

По информации AS, футболисты считают, что часть вины за последние результаты команды лежит в том числе и на президенте Жозепе Бартомеу, из-за которого в руководстве сине-гранатовых царит хаос. Спортсмены считают, что первым шагом по выходу из кризиса станет проведение досрочных президентских выборов, изначально запланированных на лето 2021 года. Если выборы пройдут сейчас, то с большой долей вероятности Бартомеу их проиграет и сложит полномочия.

В то же время игроки считают, что Кике Сетьна на посту главного тренера должен заменить бывший игрок каталонцев Хави, ныне возглавляющий «Аль-Садд»

«Атмосфера слишком напряженная. Нельзя все исправить, сделав странный трансфер, приведя одного-двух новых людей. Нам нужна перезагрузка», – произнес один из футболистов «Барсы».

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри входит в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».