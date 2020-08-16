В Москве умер 17-летний футболист

17-летний футболист умер во время тренировки в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 15 августа игроку стало плохо на тренировке, которая проходила на стадионе «Рублево». Спортсмен внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смерть игрока столичной «Казанки» Иннокентия Самохвалова.