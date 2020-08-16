Двалишвили победил Додсона на турнире UFC 252
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Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили одолел американца Джона Додсона на турнире UFC 252.
Поединок продлился три раунда.
Двалилашвили выиграл единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
Главным боем вечера станет бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ивента.
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