«Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба.

Счет в матче открыл «Лион», на 24-й минуте ворота поразил Максвелл Корне. На 69-й минуте Кевин Де Брейне счет сравнял, однако через десять минут Мусса Дембеле вывел французский клуб вперед.

На 87-й минуте Дембеле оформляет дубль, тем самым выводя французскую команду в полуфинал.

«Лион» за выход в финал сразится с «Баварией», которая разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что известны составы «Манчестер Сити» и «Лиона» на матч Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Манчестер Сити» — «Лион» — 1:3

Голы: 0:1 — Корне, 24; 1:1 — Де Брейне, 69; 1:2 — Дембеле, 79; 1:3 — Дембеле, 87.