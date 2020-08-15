«Зенит» одолел «Ростов» благодаря голу Ловрена

«Ростов» проиграл петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Счет в матче открыл на 23-й минуте Сердар Азмун, а точку в матче поставил новичок «Зенита», бывший игрок «Ливерпуля» Деян Ловрен. Он поразил ворота соперников на 87-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» набрал шесть очков и вышел на первое место в таблице. У «Ростова» три очка и седьмая позиция.

Ранее сообщалось, что Дзюба не полетел на матч с «Ростовом».

Чемпионат России. 2-й тур

«Ростов» — «Зенит» — 0:2

Голы: 0:1 — Азмун, 0:2 — Ловрен.