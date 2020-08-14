В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Доменико Тедеско

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, который пропустил матч своей команды с грозненским «Ахматом» в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги. По словам менеджера, немецкий специалист утром почувствовал недомогание, и в рамках профилактики его решили оставить в отеле.

«Он с утра начал чувствовать себя не очень. В связи с тем, что такая ситуация в стране и мире, решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо. Завтра мы все будем проходить тест на коронавирус. Сроки возвращения Тедеско будут зависеть от того, как он будет себя чувствовать», — цитирует Газизова ТАСС.

Ранее сообщалось, что тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат.