Фанаты «Спартака» поддержали протестующих в Белоруссии

Болельщики московского «Спартака» выступили с акцией поддержки в адрес граждан Белоруссии. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

Во время матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» фанаты хозяев вывесили баннер с надписью «Жыве Беларусь». Данный лозунг используют сторонники оппозиции действующей власти в Белоруссии.

9 августа в стране прошли выборы президента, по итогам которых большинство голосов, согласно данным ЦИК, получил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого во многих городах Белоруссии развернулись массовые акции протеста против фальсификаций результатов, в результате чего милиция и силовики стали применять против граждан слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По версии МВД страны, с 9 по 13 августа всего были арестованы порядка семи тысяч демонстрантов.

Ранее Лукашенко заявил, что не считает протесты в Белоруссии катастрофой.