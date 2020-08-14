Бакаев не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Ахматом»
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Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» на матч 2-го тура Российской премьер-лиги.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, З. Бакаев, Мирзов, Тиль, Глушенков.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Исмаэл Силва, Ильин, Бериша, Швец, Харин.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Роши, Садулаев, Умаев, Кадыров, Понсе.
Встреча пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.