Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подвел итоги своей пресс-конференции, на которой он выступил 14 августа в Москве. По словам спортсмена, последняя встреча с российскими журналистами произвела на него особое впечатление.

«Сегодня было довольно интересно, много хороших вопросов было, я давно такую прессуху не давал для наших российских СМИ. Хотел бы поблагодарить всех спонсоров, кто поддержал это сегодняшнее мероприятие. Еще увидимся, друзья», — написал Нурмагомедов в своем Instagrame.

Также боец посоветовал подписчикам смотреть на свою жизнь с оптимизмом.

«Как бы вам тяжело ни было, отбрасывайте все минусы, забирайте плюсы с собой и продолжайте двигаться», — добавил он.

Хабиб Нурмагомедов в своей карьере провел 28 поединков, не потерпев ни одного поражения. 24 октября он сразится на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где ему предстоит защитить свой чемпионский пояс в бою с американцем Джастином Гэтжи.